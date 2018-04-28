Erdoğan: Rekor oy alacağımıza inanıyorum

28 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AK Parti Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA