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Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde Suriye meselesi ele alındı.

Erdoğan, Ruhani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye konuları ele alındı.

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