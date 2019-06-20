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Erdoğan: S-400 konusu bitmiştir

Erdoğan, "S-400 konusu bitmiştir, yaptırımlara ihtimal vermiyorum." dedi.

Erdoğan: S-400 konusu bitmiştir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusu bitmiştir. Bu tür yaptırımların olacağına hiç ihtimal vermiyorum." dedi. 

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