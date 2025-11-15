Erdoğan: Saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, deprem bölgesindeki konut yapım çalışmalarının hızına dikkat çekti. Erdoğan, 11 ilde, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan 200 bin personelin, günde 550 yeni konut inşa etme hedefine ulaştığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 481 şantiyede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Çalışmalarda görev alan mimar, mühendis ve işçi sayısının 200 bine ulaştığını ifade etti.
Bu büyük ekibin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını vurguladı.
Konut üretim hızına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Erdoğan, saatte 23, günde ise 550 yeni konut yapıldığını kaydetti.
Bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2025
Saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz. pic.twitter.com/iZeuwv06E1