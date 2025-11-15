Google Haberler

Erdoğan: Saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, deprem bölgesindeki konut yapım çalışmalarının hızına dikkat çekti. Erdoğan, 11 ilde, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan 200 bin personelin, günde 550 yeni konut inşa etme hedefine ulaştığını açıkladı.

Remziye Karakuş
Erdoğan: Saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 481 şantiyede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Çalışmalarda görev alan mimar, mühendis ve işçi sayısının 200 bine ulaştığını ifade etti.

Bu büyük ekibin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını vurguladı.

Konut üretim hızına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Erdoğan, saatte 23, günde ise 550 yeni konut yapıldığını kaydetti.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar