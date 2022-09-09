Erdoğan: Sadece konut değil arsa da var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (Sosyal konut projesi) Vatandaşımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Sadece konut değil arsa da var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor.

- (Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz.

- Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz.

- (Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Bunlara kalsa 'Öcalan’ı da bırakacağım' derler. Demirtaş için de derler. Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil.

- (Tahıl koridoru) Putin'in dediği gibi gemiler gelişmiş ülkelere gidiyor. Semerkant'ta Rus ürünlerinin de bu koridordan gönderilmesini Putin'den rica edeceğiz.

- Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, oralara da bu tahılı göndeririz.

- Terör örgütlerine karşı çabalarımız, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik tavır geliştirmedi.

- Terör örgütlerinin anladığı, anlayacağı bir dil var. Bunlara da o dilden konuşmamız gerekiyor. Türkiye kükrediği zaman nasıl kükrer, onlar bunu biliyor.

- 2023'le birlikte doğal gazımızı çıkarmamız halinde, vatandaşımızın kapısına çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu.

- (Doğal gaz) Fiyat konusunda görüşmem olmuştu, Putin'in yaklaşımı da müspet olursa 'nurun ala nur' olur. Derdimiz bunu vatandaşımıza daha uygun verebilmek.

- Avrupa için bu kış öyle kolay geçmeyecek, çok sorunlu bir kış olacak, mali noktada faturası çok ağır bir kış olacak.

- Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firmalar var.

- Turizmde koronavirüs öncesine geçtik. Şu anda Rusya, Ukrayna ve Batı'dan ciddi turist çekmeye başladık. İngiltere'den de ciddi manada turist alıyoruz.

- Altılı masanın yaptığı tek iş 'önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Herhalde bunlar YSK'nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak.

- Yunanistan NATO’da bizi sürekli şikayet ediyor. Onların anlayacağı dil neyse parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor.

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