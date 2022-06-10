  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan: Sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz
Takip Et

Erdoğan: Sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük.

- Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor.

- Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

- Önümüzdeki yıl inşallah 1.5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

 

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip ErdoğanErdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip ErdoğanGündem

 