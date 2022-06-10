Erdoğan: Sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayi kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük.
- Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor.
- Gıda sektöründe kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, tüm insanlığı besleyecek, tüm dünyanın taleplerini karşılayacak bir kapasiteyle yolumuza devam etmek istiyoruz.
- Önümüzdeki yıl inşallah 1.5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.