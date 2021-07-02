Erdoğan: Sakarya'ya bin yataklı şehir hastanesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cuma namazından önce Arifiye'deki Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü (tank paleti fabrikası) ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez, yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Erdoğan, Sakarya'ya kazandırılan, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışının yapıldığına değinerek, "Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele konusunda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanında 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Pamukova İlçe Hastanesi, Ferizli İlçe Hastanesi, Serdivan Kanser ve Aile Sağlığı Merkezi ile Hendek, Yeşilyurt ve Camili aile sağlığı merkezlerinin hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali'ni 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmalarıyla 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız."

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini yakında yerli aşının da devreye alınacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında Sakarya'ya da bin yataklı bir şehir hastanesinin kazandırılacağı belirterek, "İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakaryalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık." dedi.