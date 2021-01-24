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Erdoğan, saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

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