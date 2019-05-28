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Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Salih'le görüşmesi sona erdi.

Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Salih onuruna iftar yemeği verildi

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.

İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi Sarbagh Salih de katıldı.

Kaynak: AA