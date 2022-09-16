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Erdoğan: Şanghay İşbirliği Örgütü Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir." dedi.

Erdoğan, "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir." diye konuştu.

 

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladıŞanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladıGündem

 

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