Erdoğan: Santrallerde yeniden ihale söz konusu olacak

03 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin düzenleneceği Londra'ya hareketi öncesinde konuştu. Erdoğan'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalardan satır başladı şöyle:



- NATO ittifakın yenilenme ihtiyacı içinde olduğu açıktır

- NATO'nun asimetrik tehditler karşısında çok daha proaktif, kararlı davranması gerekiyor.

- Müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.

- NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan uzak durulmalıdır.

- Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

- Terörle mücadelede Türkiye'ye 'ama'sız 'fakat'sız destek verilmesini istiyoruz.

Termik Santral Bacalarına Filtre Konusu

- Her şeyden önce erteleme ilk defa önümüze gelmedi. Daha önce de bu talep geldi ve ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar bu filtreleri inşa etmediler. Şimdi yeniden erteleme talep ediyorlar. Termik santrallerin ihale aşamasında bu filtre şartı vardı. Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz, bu yıl sonu süre doluyor

- Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Burada karar veren halkımdır. Biz yeterli süreyi tanıdık, kendileri de uymadılar. Biz de veto ettik. Meclis'te tekrar görüşülecek.

- Bu noktada büyük ihtimalle yeniden ihale söz konusu olacak. İstihdam sürecinde bir sorun yaşanabilir. Şimdi de bunu istismar ediyorlar.

- Doğal gaz konusunda bir sıkıntımız yok, derhal o bölgeye doğal gaz getiririz, enerji konusunda sıkıntıyı gideririz.