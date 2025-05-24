Erdoğan-Şara zirvesinden kritik mesajlar: Türkiye her zaman Suriye'nin yanında

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından heyetler, yemekte bir araya geldi.

'Türkiye her zaman Suriye'nin yanında'

Görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılması ve diğer destekler için teşekkür ederken, Türkiye tarafı ise her zaman Suriye'nin yanında olduğunu aktararak desteğini belirtti. Ayrıca Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceği söylendi. Öte yandan İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceği, Türkiye'nin buna karşı çıkmaya devam edeceği belirtildi.