Erdoğan seçim beyannamesini açıklıyor

24 Mayıs 2018

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımı Ankara Arena'daki toplantıda gerçekleşiyor.

Toplantıda aday tanıtımının yanı sıra seçim beyannamesi de açıklanıyor.

Beyanname 360 sayfadan ve 16 ayrı başlıktan oluşuyor. Beyannamenin ilk bölümünde yönetim modeli anlatılırken 'Güçlü Türkiye, güçlü hükümet, güçlü Meclis' vurgusu yapılıyor. Seçim sloganı olarak 'Vakit Türkiye vakti' kullanılacak. Sunuş kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. 'Yaparsa yine AK Parti yapar' mesajı bulunuyor.

AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını özetleyen beyannamede, partinin önümüzdeki dönemlerde neler yapılacağı da 6 başlık halinde kitapçıkta yer alıyor.

Canlı yayın:

Sözü ilk alan Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak yeni bir başarıyı yaşamak için gün sayıyoruz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bugün burada beyannameyi açıklayacağız. Sonra bütün Türkiye'ye dağılacağız. Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda 81 milyonun umudu ve heyecanı var. AK Parti sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün mazlumların umudur. Milletimize ne sözverdiysek yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Kadın adaylara bugün listelerde en çok yer veren Parti AK Parti'dir. AK Parti'ye de yakışan budur. 16 yıl içinde olmaz denilenlerin olduğuna hayal denilen şeylerin gerçek olduğuna hep beraber şahit oldu.16 yıl içinde olmaz denilenlerin olduğuna hayal denilen şeylerin gerçek olduğuna hep beraber şahit oldu. 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ekonomide, sanayide, turizmde, rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bugün 24 Mayıs benim için anlamlı bir gün. 65. Hükümetin 2. yılını kutluyoruz." dedi.

Erdoğan'dan mesajlar

Ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Tüm dünyada baş döndürücü bir dönüşüm yaşanıyor. Teknolojik dönüşüm yaşanırken, kültürel alanda bir değişim görülüyor. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyada oluşan şekilleri analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye'nin zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk, yeni yönetim sistemi ile bunu daha da güçlendirerek, küresel dünyada daha söz sahibi olduğumuz bir hale çevireceğiz.

- Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgara kapılmayıp dışarı açık, serbest piyasayı baz alıp güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten, bilgi katma değer üreten bir güç haline dönüştüreceğiz. Bunun içinde bilgiye dayalı eğitim büyümemizin gücü olacaktır. En büyük gücümüz dinamik nüfus ve genç nüfusumuzdur. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın aktif katılım sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Kadın girişimciliğini güçlendirirken, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

"Özel sektörün rolünü yükselteceğiz"

- Alt orta gelir grubunda olan ülkemizi üst orta gelir grubuna yükselttik. Ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere dağıtacağız. Gelirini daha adil paylaşan, hakkaniyeti sağlamış bir ülke haline geleceğiz. Demokratik standartları yüksek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Milli gelirden, araştırma ve geliştirmeye ayırdığımız bütçeyi yüzde 2'ye çıkararacağız. Bilginin üretiminde katma değer oluşturacak şekilde kullanımında özel sektörün rolünü yükselteceğiz. Oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası olan bir ülke haline dönüşeceğiz. Kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Mega projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

"Akıllılık ve yeşil projelerini hayata geçireceğiz"

Özellikle savunma sanayinde Tükiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

"İlişkilerimizi daha da güçlendireceğiz"

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Küresel düzeyde kapsayıcı ve adaletli bir düzeyin inşasına öncülük yapacağız. Demokrasi ve adaleti tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz. "Dünya 5'ten büyüktür" çağrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Girişimci ve yenilikçi anlayışın tüm kesime yayıldığı, refahını adaletle paylaşan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit Türkiye vakti.

"Yeni yönetim modeli"

- İkinci kısmı yeni yönetim modeli oluşturuyor. 24 Haziran seçimleri yeni yönetim sistemini ilk defa hayata geçireceğimiz seçim olacak. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. Yeni dönemi 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' olarak ifade ediyoruz. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de tarafsız yargı ile de demokrasiyi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye kazanacaktır.

"Kazanmak kadar Meclis çoğunluğu da önemli"

Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a kadar demokrasimize tüm saldırılara karşı dimdik duran TBMM adına yakışır bir konuma gelmiştir. Yeni dönemde meclisi daha güçlü bir konuma getirmekte kararlıyız. Kanun yapma yetkisini vekillere vererek meclisi gerçek gücüne biz kavuşturduk. Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise kararname ve düzenleyici işlemlerle tamamen milletimize odaklanacaktır. Yeni sistem zaman maliyeti olan sıkıntıları ortadan kaldırılacaktır. Kamu yönetimi tepeden aşağıya doğru yenilenecektir. Yargının tarafsız ve bağımsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. 15 Temmuz sonrası yargıdaki darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gerekli adımları attık. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. AK Parti iktidara geldiğinden beri standartlarını sürekli yükselten partidir.