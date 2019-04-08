Erdoğan: Seçimlerde organize suç tespit ettik
Erdoğan, "Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik" dedi.
Rusya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik devam eden itirazlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Usulsüzlükler bazı alanlarda değil, bunun tamamı usulsüz. Bu işin patronu YSK'dır. Burada organize suç eylemlerini tespit etmiş durumdayız. YSK'ya da bu belgelerle gittik. 13-14 bin farkla seçim kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yok. Savcılıklara duyurular var, delillere dayalı olarak gereğini yapacaklardır."