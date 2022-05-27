Erdoğan: Seçimlere gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım.' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir."

Erdoğan, "Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR Vakfına verelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır." ifadelerini kullandı.