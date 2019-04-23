Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat edeceksin

23 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'na katılan Erdoğan, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmak üzere kürsüye çıktığı sırada Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şehit cenazesine giderken dikkat edeceksin. Bunu bir istismara dönüştürmenin anlamı yok. Ben bile Cumhurbaşkanı olarak gitmeden önce 'bir rahatsızlık olur mu' diye soruyorum."