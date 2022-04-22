Erdoğan: Şehitlerimizin sayısı 3 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili, "Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat." dedi.

“Şu an itibariyle Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin, öldürülenlerin sayısı 45’i buldu.” diyen Erdoğan, "Maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu.” açıklaması yaptı.

Erdoğan, “Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Putin ve Zelenskiy ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık.” dedi.