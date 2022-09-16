Erdoğan, Şi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Erdoğan, Khurelsukh ile de bir araya geldi

Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde, ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.