Erdoğan: Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz

04 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu.

Bursa'ya hem vatandaşlarla hasret gidermek hem de iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmak üzere geldiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri."

"Dünyada sayılı köprülerden biri..."

Proje içerisinde yer alan Osmangazi Köprüsü'nün dünyada sayılı köprülerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, projenin pek çok etabını tamamlandıkça hizmete açtıklarını, bugün de kalan 192 kilometrelik bölümü açarak toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını ifade etti.

Projenin Anadolu Otoyolunun Gebze ayrımından başlayıp, Dilovası-Hersek Burnu arasındaki Osmangazi Köprüsüyle Körfez'in diğer yakasına geçtiğini, Yalova'dan Bursa Çevre Yolu'na, oradan Balıkesir ve Manisa'ya bağlandığını ve son olarak İzmir Çevre Yolu'nda hedefine vardığını anlatan Erdoğan, otoyolun buradan da İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarına ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, "İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında, yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz. İleride inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otobanını da bu yolla birleştireceğiz." dedi.

Açılışını yaptıkları otobanın güzergahındaki İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgemiz, ülkemizin milli gelirinin yüzde 64'ünü üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Laf ola beri gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır. Ayrıca bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği tutar da ne biliyor musunuz? 6,3 milyar lira Bay Kemal, işte bu işin maliyeti bu öğren, öğren. Netice olarak bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı, karlı bir projedir. Peki devletin kasasından bir şeyi çıkıyor mu? Hayır, mesele bu, eğer bu çalışıyorsa işi bitiririz."

"Dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık." dedi.

Erdoğan, Şehir hastaneleri gibi dev projeler için alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor."

Erdoğan, Yap-işlet-devret modeli ile ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız." dedi.

"Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz"

"Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik." diyen Erdoğan, "Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

"Faizler daha da inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." şeklinde konuştu.

"Ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarınızı tıkayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." dedi.

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA