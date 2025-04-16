Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu için 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dedi

Aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sırrı Süreyya Önder'e siyasetçiler ve diğer kesimlerden geçmiş olsun dileklerinin geldiğini belirten DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradığını açıkladı.

"Ne gerekiyorsa yapılacak"

Partiden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buldan'ı iki kez arayarak Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden bu yana iki kez Pervin Buldan'ı arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Buldan'a 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dedi"

Siyasiler geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Ayrıca, birçok siyasetçinin parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu da belirtildi:

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerimizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu."

İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gitti

Açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de ilk saatlerden itibaren hastaneye gelerek yapılan müdahale hakkında bilgi aldığı belirtildi:

"Önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hastaneyi ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlarımıza ve yetkililerimize geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yine hastaneyi ziyaret eden siyasetçiler arasında CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP'li ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül, Tuncay Özkan da vardı. Önder'in aralarında Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu sanatçı dostları da hastaneyi ziyaret etti."

CHP lideri Özel de ziyarette bulunacak

Hastane ziyaretlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in de bugün saat 17.00'de ziyarette bulunacağı ifade edildi:

"Hastaneye yoğun gelişler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün 17.00'de hastaneyi ziyaret edecek. Önder'in sağlık durumunu yakından takip eden parti yetkililerimiz, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Eş Genel Başkanlarımız son duruma ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapacak."