Erdoğan: Sistem dinamik, süreç içinde aksaklıklar düzeltiliyor

21 Temmuz 2020

DÜNYA/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. yılı nedeniyle çalışmalara yönelik bir değerlendirme yaptı. Erdoğan bakanlık sınıflaması bazında tek tek başlıkları saydı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlediği toplantıda, yeni sistemin oturmasının zaman alacağını vurgulayarak, “Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Yine yeni sistemin verdiği imkânlar sayesinde, eksikleri hızla tamamlıyor, aksaklıkları süratle düzeltebiliyoruz. Her değişim gibi, bunun da oturması vakit alacaktır. Yönetim sistemimizi değiştirirken, iç ve dış siyasetten, tarihi ve sosyal düzeltmelere kadar, pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz. Ama adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken, bunların da üstesinden geliyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Parlamento desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeliye teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin son 7 yılda tarihi bir dönem geçirdiğini ve güçlü demokrasisi ile bu zorlukları aştığını söyledi.

FETÖ örgütüne karşı mücadelenin devam edeceğini, örgütün ismini telaffuz etmeden söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede en önemli sonuçların alındığı dönemlerden birinin yaşandığını vurguladı.

Erdoğan, salgın döneminde sağlık ve ekonomide Türkiye’nin örnek gösterilen başarılar sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, 200 yılı bulan demokratikleşme döneminde “doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu” olduğunu söyleyen Erdoğan, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha hızlı refleks verildiğini belirtti.

Libya’da izin vermeyiz

Türkiye’nin etki alanındaki her yerde adalet ve hakkı gözeteceğini söyleyen Erdoğan, “Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını, bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık. Karşımızdakiler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz, inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği istikametten şaşmayacağız” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başka bir bölümünde Suriye’de güvenlik sağlanıncaya kadar asker bulundurulacağını belirtirken, Libya’da devam eden güvenlik krizine yönelik olarak "Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kimse heves etmesin prim vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kamu hizmet etkinliğinin arttığını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kurumların; 2018 yılında 154 bin 507 olan toplam kayıtlı birim sayısının, birleştirmeler ve ilgalarla 2020 yılında 152 bin 217’ye gerilediğini söyledi. Erdoğan 2 yılda 64 kararname ve 2 bin 755 karar çıkardığını bildirdi.

Erdoğan, konuşmasının sonundaki, “Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak, üçüncü yılımızda, dördüncü yılımızda, beşinci yılımızda da bu muhasebeyi yaparak, 2023’e kadar çalışacağız” sözleri erken seçime yönelik mesaj olarak yorumlandı.

Kabine değişikliği işareti



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılan reformları vurgularken; “Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik. Kabinede ve üst düzey bürokraside, ihtiyaç hâsıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz” sözleri, kabine değişikliği olabileceği şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakanlık sınıflaması başlığı altında sıralanan icraatlardan bazıları şöyle:



Hazine ve maliye: Yeni kabineyle birlikte ekonomik saldırı yapıldı. Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında, ekonomimizin bağışıklık sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemlerimizi alınıyor. Katma değerli, istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye çalışılıyor. Özel sektör için uzun vadeli, ucuz ve sürdürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi hedefleniyor.



2018 ve 2019 yıllarında 2 trilyon TL’si özel sektör, toplam 2,3 trilyon lira yatırım yapıldı.



Sağlık: Hizmet standardı dünya ortalamasının üzerine çıkarıldı. 18 yılda hastane yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine çıktı.



Milli Savunma ve Savunma Sanayii: Türkiye’ye Irak topraklarından terör tehdidi önemli ölçüde engellendi. Savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 30’lara düştü. Savunma sanayiinde 60 milyar dolar bütçeli 700 proje yürütülüyor. Sektörde 1500 firmaya ulaşıldı. GPS bağımsız sürü İHA projesi KERKES başlatıldı. 15 adet ANKA İHA, 58 adet Bayraktar TB-2 İHA/SİHA, 206 adet Kamikaze Mini İHA teslim edildi. Alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve HİSAR-A son aşamada. ATMACA seyir füzesi testlerinde sona gelindi. BORA Füzelerinin teslimatları sürüyor. Uzun Menzilli Tanksavar Füzelerimiz UMTAS ve LUMTAS ile Nüfuz Edici Bomba testleri sürüyor.



Ulaştırma: Kanal İstanbul etüt proje çalışmaları bitti. Hızlı tren ve demiryolu yatırımları devam edecek. Hedef 5 yıl içerisinde toplamda 5 bin 500 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmak.



Aile, Çalışma ve İstihdam: Salgın döneminde 3,7 milyon kişi için 14 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon kişiye 2,8 milyar TL ödendi



Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında son iki yılda 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler verildi.



“Biz Bize Yeteriz” kampanyasında sağlanan 2 milyar TL üzerinde destek sağlandı. 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazileri için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kuruldu, Vakıf kaynaklarından, her ay şehit yakınlarına ve gazilerimize bin TL nakdi destek sağlandı.



Çevre Şehircilik: 72 ilde 208 millet bahçesi çalışmalar devam ediyor.



Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü için iki yılda 10 bin işyeri projelendirildi, 1.420 adedini tamamlandı, 3 bin 422 yapımı sürüyor.



Tarım ve Orman: Gıdada, kendi kendine yeterli olmanın ötesinde çok önemli bir ihracatçı haline gelinmek isteniyor. 2 yılda toplam bitkisel üretimimiz 8 milyon ton ilave artışla 123 milyon tona yükseldi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısını 23’ten 41’e yükseldi.



Ticaret: İhracatı destekleyecek, ithalatı azaltacak, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirecek bir stratejiyi hayata uygulanıyor. İhracatçılara son iki yılda toplam 6,1 milyar lira destek sağlandı. Yerli sanayiyi koruma amaçlı oplam ithalat rakamı 34,2 milyar dolar olan 5 bin 105 adet ürüne ilave vergi getirildi.



Sanayi ve Teknoloji: Salgın döneminde üretim sürdü. Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor. 2023’te şarj üniteleri de olacak şekilde milli elektrikli otomobil üretilecek. OSB sayısı 320’ye ulaştı.



Enerji: Kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, küresel bir merkez olma hedefi izleniyor. Türkiye’nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018’de Akdeniz’de sondaja başladı. İkinci sondaj gemisi Yavuz, sondaj çalışmalarına başladı. Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzaklar tersine çevrildi.



Kültür ve Turizm: Turizmde, 2018 yılında 46 milyon turist, 2019 yılında 52 milyon turiste ulaşıldı. Türkiye 8,6 milyar dolar uluslararası yardım yaptı, yardım oranı GSYH’nin yüzde 1,15’i oldu.



172 ülkeden 155 bin 700 öğrenci Türkiye’ye burs için başvurdu. Halen, 16 bin yabancı öğrenciye burs veriliyor.

Kaynak: AA