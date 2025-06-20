Erdoğan: 'Siyonist lobinin yıldırma politikalarına karşı duruşumuzu bozmadık'
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarına değinerek, 'İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda bir konuşma yaptı.
"Katliamlara ses çıkarmayanlar da suça ortak"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
* Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin savaş suçundan bahsetmesi, sadece tutarsızlık değil büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir.
* Gazze'deki soykırımın birincil sorumlusu Netanyahu hükümetidir ancak cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır.
* 1000 yakın sağlık çalışanı saldırılar sonucunda şehit oldu. Yüzlerce sağlık çalışanı İsrail tarafından hapishanelerde esir tutuluyor. İnsanlık düşmanı bir zihniyet var.
* İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda.
* İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı.
* Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle adlarını Hitler, Pol Pot gibi zalimlerin yanına yazdırmıştır.
* Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de şimdiye kadar sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi.
* Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu asla bozmadık, mazlumun yanında saf tutmaktan asla çekinmedik.
İsrail-İran gerilimine değindi
* Hem Gazze'deki soykırım hem de İran'da olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir.
* (İsrail-İran çatışması) Daha fazla yıkım, kan, sivil kayıpları olmadan, korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden çekilmesi şarttır