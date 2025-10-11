Erdoğan: Sizlere bir müjde veriyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Erdoğan, sabah saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrılarak çevredeki komşularını ziyaret etti. Ardından helikopterle Ayder Yaylası’na geçti.

Bölgeye gelişinde vatandaşların ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylada süren yenileme, dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını önce havadan inceledi. Daha sonra bir otelde yetkililerle bir araya gelerek projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri’ni gezdi

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri’ni de ziyaret etti.

Tesislerde yapılan modernizasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı, bölgedeki yatırım sürecine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Merkez'in rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor

Daha sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi, Rizeli hemşerilerimizi özlemişiz, Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Hem hasret giderim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan hizmetleri açalım istedik.

- Dün toplam değeri 3 milyar 84 milyar liralık 38 projenin toplu açılışını, 2 projenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

- Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

- Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu.

- Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz, bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor.