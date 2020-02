Erdoğan: Soçi Mutabakatı'nın gereğini istiyoruz

26 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bu anlaşmalar çerçevesinde, 2019'da yaklaşık 4,5 milyar doları bulan ticaret hedefinin 2023 için 15 milyar dolar olduğunu aktaran Erdoğan, Tercihli Ticaret Anlaşması ile bu hedefe hızla ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

Ayrıca Azerbaycan ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi büyük projelere imza attıklarını ifade eden Erdoğan, "Karşılıklı yatırımlarımız her gün artıyor. Savunma sanayi alanında da güçlü bir iş birliğimiz var. Bölgesel konularda da Azerbaycan'la tam bir dayanışma içindeyiz. Azerbaycan'la Ermeni iddiaları, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konularında da birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki dörtlü zirve 5 Mart'ta olacak mı? Yeri neresi olacak? Rusya'nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu dörtlü zirve konusunda şu anda kesin değil dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince ben dedim ki bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla... Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz."

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın bir destek sözü, Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen, bir daha görüşmemiz gerekecek" dedi.

Erdoğan, Soçi Mutabakatına ilişkin şunları söyledi:

"Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz' dedik."

Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekli ikramiyelerinin kesileceği iddiasıyla ilgili de "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." dedi.

Erdoğan, "(HDP) Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç." diye konuştu. (AA)

Soçi Mutabakatı

Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib mutabakat zaptında yer alan 10 madde şöyle:

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak ve Türkiye’nin gözlem noktaları güçlendirilecek.

2- Rusya Federasyonu, İdlib’de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

3- 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan arındırılmış bölge kurulacak.

4- Silahsızlanma bölgesinin sınırları sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

5- Tüm radikal terörist gruplar, silahsızlandırma bölgesinden 15 Ekim’e (2018) kadar çekilecek.

6- Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar, havanların da aralarında bulunduğu ağır silahlar, 10 Ekim’de silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

7- Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. Karadaki devriyelerin yanı sıra havadan insansız hava araçlarıyla bölge izlenecek.

8- M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyolunun yıl sonuna kadar güvenliği sağlanacak, trafiğe açılacak.

9- İdlib’de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanması için etkili önlemler alınacak. İran, Rusya, Türkiye ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

10- İki taraf her türlü ve tezahürde Suriye’deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi. (Mutabakat kaynağı CNN Türk)

