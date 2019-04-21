Erdoğan: Sri Lanka'daki saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
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Kaynak: AA