Erdoğan: Suriye'de gereken adımları atacağız

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız.

Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.

750 engelli öğretmen ataması yapılacak

3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.

Fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çöktürme işini ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyor.

Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeliyi, toplamda 5 milyonu bulan sığınmacı varlığını yük olarak görenler meseleye buradan bakmalıdır.

Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı tabiat dengeleri açısından ne kadar rahatlatığını uzaydan çekilen resimler gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını Meclisi'mizin onayıyla yürürlüğe koyduk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz.

Bakanlığın bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve uyum komisyonu oluşturuyoruz. Bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz."



