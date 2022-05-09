Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor.

Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı, yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

Yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

Pek çok ürünü yerli imkanlarla üreteceğiz. Hamle programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz.

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız.

Biz kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz, onları katillerin kucağına atmayacağız.

Katlanarak artan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor, enflasyon herkesin ortak sorunu haline gelmiştir.

Tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olarak Türkiye ekonomisi de ister istemez etkileniyor, üstelik biz bir de kur baskısı ve rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz.

Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye, buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından en düşük enerji maliyeti Türkiye'dir.

Nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, Akkuyu'yu inşallah 2023 sonuna kadar bitireceğiz.

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını koruyacak adımlar atıyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı bir an önce ülkemiz sistemine bağlamak için yoğun çaba harcıyoruz.

Attığımız adımlarla 85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz.

Fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını elbette biliyoruz.

Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızla tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, bugünkü Kabine Toplantısı'nda bu meseleleri konuşacak, tartışacak, atılması gereken adımları süratle hayata geçireceğiz.