Erdoğan: Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesinde, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye'nin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan'ın köklü ilişkilerini gelişmiş stratejik ortaklığın ötesine taşımak, işbirliğini artırmak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması hususunda Türkiye ile sergilediği dayanışmanın önemini ifade ederken, ülkelerinin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatına sağladığı katkılarından ötürü teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye'nin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti.