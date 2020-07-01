Erdoğan: Suriye'nin güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz

01 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi yapıldı.

Zirvenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, "Suriye" temalı altıncısı düzenlenen zirveye video konferansla katılarak liderlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti ve zirvenin ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle herkesin zorlu bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da ve Rusya'da salgından dolayı yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Putin ve Ruhani'nin şahsında Rusya ve İran halklarına, kendi ve Türk halkı adına başsağlığı dileyen Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İran vatandaşları için de başsağlığı diledi.

Türkiye olarak salgınla mücadele sürecinde vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti vermenin yanında dost ve kardeş ülkelere de yardım ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın 137 ülkesine tıbbi yardım ve malzeme desteğinde bulunduk. Günlük vefat sayılarını 16'lara kadar indirmeyi başardık. Yarım milyonu aşkın insanın hayatına mal olan bu musibetten dünyamızın en kısa zamanda kurtulmasını temenni ediyoruz. 2017'nin Kasım ayında başlattığımız Astana formatındaki üçlü zirve süreci, Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladı. Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir."

"İş birliğimiz hiç şüphesiz Suriye'nin geleceğini de belirleyici olacaktır"

Bugünkü toplantıda da bu ivmenin devam ettirileceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak ihtilafın başından itibaren Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğine, kökenine, inancına bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık." dedi.

Suriye'nin terör örgütleri eli ile parçalanmaması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği, hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır. Bugünkü toplantımızı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor, şimdiden katkılarınız için teşekkür ediyorum. Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Ruhani: İran, Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizinde siyasi çözümden yana olduklarını, askeri seçeneklerin çözüm getirmeyeceğini söyledi.

Ruhani, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Astana Formatında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Üçlü Zirve'nin ertelenmesine neden olduğunu ancak bu süre içinde Suriye'de birçok gelişme meydana geldiğini aktaran Ruhani, bu nedenle zirveyi video konferans ile yapmaya karar verdiklerini belirtti ve normal toplantıyı da kısa sürede İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirme temennisinde bulundu.

ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını eleştiren ve bunu "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Ruhani, "ABD, askeri baskılar ve terörist örgütler vasıtasıyla elde edemediğini ekonomik baskılarla ve Suriye halkını cezalandırarak elde edemeyecek." diye konuştu.

Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçıl çözümüne katkı sunan tek süreç olduğunu dile getiren Ruhani, bu süreçte çok kazanım elde edildiğini ve bunların korunarak geliştirilmesinin 3 ülkenin görevi olduğunu ifade etti.

Ruhani, Astana sürecinin garantörleri olarak Suriyeli taraflar arasındaki müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye krizinin üzerinden 9 yıl geçti. İran, Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor. Bunun askeri çözümü olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriyeli mülteciler ve sığınmacılar konusunun da önemli olduğunu ve dönüşlerin sağlanması için uluslararası toplumun da yardımcı olması gerektiğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, "Siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi için öne sürülecek her türlü şart bu süreci zarara uğratacaktır." dedi.

Putin: Bölgede şiddetin seviyesi azaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türkiye ile birlikte gösterilen çabalar sonucunda ateşkesin sağlanması ile ilgili durumun önemli ölçüde dengelendiğini söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatı zirvesinde konuştu.

Astana Formatı garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusunda çok işler başardığını belirten Putin, "Bölgede şiddetin seviyesi azaldı. Yavaş yavaş normal hayata dönülüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi diplomatik çözüm için gerekli şartlar oluşturuldu. Bugünkü zirvenin ana hedeflerinden biri beraber mevcut durumu analiz etmek ve Suriye’de uzun vadeli normalleşmenin sağlanabilmesi konusunda anlaşmaya varmaktır. Uluslararası terörizm ile mücadelenin devamı konusunda ve hala var olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Fırat'ın doğusunda DEAŞ terör örgütünün gözle görülür şekilde faaliyetlerinin aktif hale geldiğini dile getirdi.

İdlib konusunda da çabaların sürdüğünü anlatan Putin, "Türk dostlarımızla birlikte İdlib ile ilgili 17 Eylül 2018’de varılan Soçi mutabakatı ve ona 5 Mart’ta ilave edilen protokolün hayata geçirilmesi amacıyla sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Elbette, tüm sorunlar çözülmedi. Her şey yapılmadı. Fakat gösterilen çabalar sonuç getiriyor. Mesela, ateşkesin ilan edilmesiyle İdlib’de durum önemli ölçüde dengelendi." şeklinde konuştu.

Suriye’deki siyasi süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, Cenevre’de anayasa komitesi çerçevesinde Suriyeliler arasındaki diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Putin, "Bu sürecin desteklenmesi, katılımcıların görüşmelerine yardımcı olunması ve doğrudan diyaloğun başlatılması ve Suriye’nin gelecekteki devlet yapısının parametrelerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır." dedi.

Rusya, Türkiye ve İran’ın sosyal, ekonomik alanlarda, Suriye dışına göç edenlerin geriye dönmesi ve Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda pek çok şeyi yapabileceğine dikkati çeken Putin, Suriye’deki çatışmaların ve teröristlerle mücadelenin uzun yıllardır Suriye’nin ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Putin, uygulanan yaptırımların da Suriye'deki şartları olumsuz etkilediğini bildirdi.

Putin, "Rusya tarafı Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Astana sürecinin garantörü olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin kararlığını gösteren bu belgeyi destekliyor. ifadelerini kullandı.