Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade etti.