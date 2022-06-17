Erdoğan: Suudi Veliaht Prens çarşamba Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı.

Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Yunanistan ile yaşanan Adalar gerilimine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi, ve Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı yapmayacağız dedik. Ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Herhalde bundan daha net, daha açık bir rest olmaz. Ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.” dedi.

“Video konferans aracılığıyla anlatacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağlayacağı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu hakkında, “Video konferans aracılığıyla Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Ve yaklaşık üçer dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız.” diye konuştu.

“Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan, “Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. Ve orada gerek ikili, gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini İnşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede, nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız.” dedi.