Erdoğan: Tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız." dedi.

Erdoğan, Seçim Kanunu teklifi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu. Bu garabetin önüne geçiliyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak." dedi.