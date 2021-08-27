Erdoğan: Taliban'ın işletme teklifi var, henüz karar vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’i ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil'deki terör saldırısına ilişkin, "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Kabil Havalimanına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Taliban'la görüşme hususunda ise Erdoğan, "Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur." dedi.