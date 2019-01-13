Erdoğan: Tank palet fabrikası satılmayacak

13 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bugün, bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023'te hizmete girecek devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Bu ilk bölümün 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz

- Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC Üretim ve Teknoloji Üssü tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

- Ne dediler, "Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu" Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor

- Burada bir Katar-Türkiye işbirliği var. 15 Temmuz darbe girişiminden, ağustos ayındaki kur saldırısına kadar Katar'ın bize gösterdiği dostluğu unutmayacağız

- Nasıl biz belli ülkelerin Katar'a yönelik kuşatmasında yanlarında yer aldıysak, onlarda yaşadığımız sıkıntılı süreçlerde bize destek olmuştur

- Kimi devletlerin askeri harcamaları geri plana atma lüksü olabilir. Ancak bizim tarihi, coğrafi sorumluluklarımız gereği böyle bir hakkımız, lüksümüz yoktur

- Dışa bağımlılığın acısını çok çektik. Bunu en son 74 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi bunlardan kurtulduk. Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı

- Bırakın parasını ödediğimiz uçakları teslim almayı, periyodik bakım için gönderdiğimiz uçakları bile geri göndermediler. Üstelik, orada hangarlarda bekleyen uçaklar için depo ücreti ödemek zorunda bırakıldık

- Bize afyon ekimini yasaklayanlar kendileri afyon ekiyorlar. Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü bunun çok farklı alanlarda çok farklı faydalarını göreceğiz

TSK fabrikasının özelleştirilmesi

- Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası kararına ilişkin belli kesimler hemen bunu istismar etmeye başladı. Ülkemiz savunma sanayini on yıllarca bir avuç yabancıya emanet edenler şimdi utanmadan politikamızı eleştiriyor

- Tank, palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğine inanıyorum. Öncelikle kesinlikle fabrikanın satılması gibi bir durum yok. Buna inananlara üzülüyorum

- Bakım fabrikası çalışanlarının işinden çıkarılması gibi bir durum söz konusu değil, özlük haklarında bir eksilme olmayacak

- Aldığımız kararın gayesi fabrikanın teknolojisini, kapasitesini güçlendirmek. Oradaki fabrikanın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacak

- Sakarya Arifiye'deki süreç özelleştirme de değildir. Belli süre ve kısıtlamalarla işletme hakkının BMC'ye verilmesidir. Süreç sonunda kazanan silahlı kuvvetlerimiz olacaktır

- BMC, Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığını alan güçlü bir firmadır. Şimdi orada yeni yatırımlar yapılacaktır ki bu 40-50 milyon doları bulacak