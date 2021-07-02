Erdoğan: Tank paleti fabrikası devletin malıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Tank Palet Fabrikası işçilerine hitap etti.

Erdoğan, "(Tank paleti fabrikası) Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil."

Erdoğan şunları söyledi:

"BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır."

Erdoğa, "Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.