Erdoğan: TCG Anadolu'da İHA'lar ve zırhlı araçlarımız olacak

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Işığınız hiç eksik olmasın. Milletimizde önemli bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Malazgirt 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

"Zafer haftasını hakkını veverek en güzel şekilde idrak ediyoruz"

Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Savunma Sanayii adına 3 gurur verici adımı aynı anda attık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. Zafer Haftası'nı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz.

Muhalefet gibi nümayiş yapmayıp kuru gürültü içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum.

Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır onların sayesinde sürdürüyoruz.

Hayranlık uyandıran bir gençlik görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için sizlere tek tek teşekkür ediyorum.

"Hasımlarımız endişe ve telaş içinde"

Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar bizi yakalayamayacak.

"Bugünlere kolay gelmedik"

Filistin'den Suriye'ye Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı çeken kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik.

"Savarona maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanıldı"

Pazar günü Boğaz'daki geçiş merasimini izlediniz. Gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızırreis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. TCG Savarona'da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı.

Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz aslına sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz.

"Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak geliyor"

TCG Anadolu'nun kapıları ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunu bir büyüğünü yapıyoruz. Bize yakışanı yapacağız. TCG Anadolu'da Kızılelma gibi İHA'ların yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.

Teknofest gençliği özellikle bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor.

Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin

Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor. Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler yükselen çağın öncüleri Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız.

Gelecek sizin, Türkiye sizin hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın.