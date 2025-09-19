Erdoğan TEKNOFEST'te açıkladı: İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğü özel ve güzel etkinlikte İstanbulumuzda sizlerle bir aradayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13.'sünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içerisindeyiz.

Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı maşallah yine göz dolduruyor.

Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun.

Tüm samimiyetimle bütün kalbimle inanarak söylüyorum; sizin gibi zihni ve ufku açık merak ve iştiyakı diri hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.

Alanlara, meydanlara şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu, fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. TEKNOFEST 2025 İstanbul'u başarıyla tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya, 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı.

Şimdi finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyor, başarıları inşallah daim olsun diyorum.

Tüm yarışma süreçlerini son derece titiz bir şekilde değerlendiren jüri üyelerimize de emek ve gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi hamdolsun ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı hamdolsun gençlerimizdi. TEKNOFEST'in rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum.

Vakti ve imkanı olan tüm vatandaşlarımı, bilhassa gençlerimizi TEKNOFEST 2025'in havasını solumaya, bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyorum.

Buyurun TEKNOFEST 2025'e. Artık tüm dünyanın ikrar ettiği bir hakikati burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde farklı ivme yakalamış durumdayız. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu nokta birileri tarafından bize gençler altın tepside sunulmadı. Buralara dişimizle, tırnağımızla geldik. Alın teri, yürek teri dökerek geldik. Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Sabırla ve samimiyetle çalışarak geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

Her aşamasında adeta canımızı ortaya koyarak geldik. Çok uğraştık, çok zorluk çektik, çok bedel ödedik. Hedeflerimizle aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik.

Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar, baskılar, tehditler karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Ürettiğimiz her üründe geliştirdiğimiz her teknolojide ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakâr insanların gayretleri vardır. İsterim ki bizlerin gayreti bizden sonrakiler için örnek olsun diyen Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Kıllıgil Paşa'nın vizyonu vardır.

Göklerine hakim olmayan milletler yerin dibinde çürür diyen Nuri Demirağ'ın ufku vardır. Milli bağımsızlığa giden tek yol milli üretimden geçen sözünün sahibi Vecihi Hürkuş'un fedakârlığı vardır. Hayatını savunma sanayimize vakfeden merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin ve daha nice ismin inancı, imanı, azmi, mücadelesi vardır.

Bütün bunlarla birlikte vatanımız için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır. Bugün burada sizlerin gönlümü ısıtan bakışları altında tarihimize adını şanla, şerefle yazdıran tüm kahramanlarımızı, savunma sanayimizin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepsinin ruhları şâd mekânları inşallah cennet olsun.

Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Tasarımda, seri üretime kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz.

İHA ve SİHA'larımızla tamamı yerli üretim uçak ve helikopterlerimizle gök vatanda çıkarma gemilerimiz insansız deniz araçları, firkateynlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle mavi vatanda yeni nesil insansız araçlar, tanklarımız ve otonom zırhlı muhabere araçları, kontrol, radar, elektronik harp sistemlerimizle karada gücümüze güç katıyoruz.

27 Ağustos'ta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Bütün bunlar sadece birer başlangıç. Savunma sanayi destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. Önümüzdeki dönemde gurur verici müjdelerimiz olacak. Sadece savunma sanayide değil yapay zeka teknolojilerinde de atılımların hazırlığı içindeyiz. Türkiye'nin sosyal medyası elektronik sosyal hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. Dijital tekelleşmeye karşı bir itiraz olarak gördüğümüz NSosyal'in 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye? Türk yaparsa yapar.

Dezenformasyonun etrafımızı kuşattığı dönemde bu platform hakikati arayan gençlerimiz için bir çıkış yolu olacaktır. Kızıl elmamız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Kutlu bir yolculuğun ortasındayız.

Artık bundan geriye dönüş olmayacak. Emin adımlarla hedefe yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu mübarek kervan inşallah kazasız, belasız menziline ulaşacaktır. Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanların arka planında bu hakikatin onlar tarafından da bilinmesi vardır. Türkiye bu artık gücüyle mazlumlara umut zalimlere korku veriyor.

Geçen gün bir tanesi çıkmış ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor.

Kim olduğunu anladınız değil mi? Siz anladıysanız mesele kalmadı. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'le ilgili hadsiz ifadelerle kendince bir şeyler deniyor. Onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Kudüs tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Kudüs'ü savunmak barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs'e yönelik her saldırı karşısında bu mübarek beldeye, övünmüş şehre kara sevdalı serdengeçtileri bulacaktır. Bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz.