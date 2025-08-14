Erdoğan: Terör tehdidini tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz

Erdoğan, bu süreçle Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, "Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezelî ve ebedî kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak başlatılan ve devlet politikası haline gelen bu sürecin kısa sürede önemli mesafeler kaydettiğine dikkat çeken Erdoğan, Meclis’in de bu sürece geniş bir katılım sağladığını söyledi. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk üç toplantısının verimli geçtiğini aktaran Erdoğan, bu yapıcı atmosferin korunmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın çözüm ve diyalogdan yana olduğunu, sürecin başarısı için samimi bir yaklaşım içinde olduğunu belirterek, diğer partilerin de aynı niyetle hareket etmesini diledi. "Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye’yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz" diyen Erdoğan, bu sürece katkı sağlayan herkesin ismini tarihe yazdıracağını ifade etti.

Erdoğan, komisyon çalışmalarını popülist ve maksimalist taleplerle engellemeye çalışanların çok ağır bir veballe karşılaşacağını belirterek, "Siyasi çıkarları uğruna bunu yapacaklar, ne bu milletin yüzüne bakar ne de gelecek nesiller onu affeder" şeklinde konuştu.