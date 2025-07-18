Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize dikkatli bir şekilde ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinden bahseden Erdoğan, "Hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir.

* Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

* Bugünün savaş konseptini biz belirliyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi adımlar atıyoruz.

* Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz.

* Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki kardeşlerimizin yaşadığı ağır imtihanlar kimseyi endişeye sevk etmesin.

* Geniş coğrafyamızda, merkezinde zulmün ve çatışmanın değil inşallah istikrarın, adaletin, özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yepyeni bir sayfa açacağız.

* Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Coğrafyamızın her köşesinde huzurun hakim olmasına kimse set çekemeyecek.