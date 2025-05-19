Erdoğan: Terörsüz Türkiye kavşağını aştıktan sonra hedefe daha hızlı ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğine olan inancını vurguladı. Erdoğan, "En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye’yi inşallah emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.