Erdoğan: Terörsüz Türkiye kavşağını aştıktan sonra hedefe daha hızlı ulaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir eşiği geride bıraktığını belirterek, "Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğine olan inancını vurguladı. Erdoğan, "En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye’yi inşallah emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.