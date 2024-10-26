Erdoğan: Terörün, şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

Erdoğan, konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Deprem bölgesinde şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Bugün 29 bin 311 yuvamızın kuralarını çekerek sahiplerine teslim ediyoruz. 130 bininci afet konutunu depremzedelere teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Gündemi de değerlendiren Erdoğan: ""Ne kandan ve göz yaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları Türkiye Yüzyılı ülkümüz ile aramıza giremez. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran Hükümeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti, bölgesel çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor."