Erdoğan: Ticaret savaşı sistemsizliğin bir parçası

06 Ağustos 2019

11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yeniden alevlenen ticaret gerilimine değindi.

Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum" diye konuştu.

Fırat'ın doğusuna harekat mesajı

Fırat'ın doğusuna bir kez daha harekat mesajı veren Erdoğan, şöyle konuştu: 60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin, "Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız." dedi.

"ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar bekliyoruz"

Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını beklediklerini belirten Erdoğan, "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez." şeklinde konuştu.

"Kimse kimseyi aldatmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın." dedi.

Erdoğan, Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar beklediklerini ifade etti.

"AB Türkiye'yi kazanmalıdır"

"AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin üyeliğinin birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemesi gerektiğini dile getirdi.