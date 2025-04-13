Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman? Bakan Fidan açıkladı

Antalya Diplomasi Forumu sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Fidan, "Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık.

Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?

- Şuanda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi olacak ABD'de mi olacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular.

Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ihtiyacına yaptığı katkıların boyutu bellidir. Suriye'de tarafların teknik düzeyde askeri düzeyde belirlenmesi gerekmekte.

Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla Suriye'yi ziyaret niyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar sağlandığında Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret edecek.

Rusya-Ukrayna savaşı

Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dünyanın bir problemi. Türkiye'nin her iki tarafla yürütebildiği bir ilişki var, bunu olumlu anlamda kullanmak istiyoruz. Kapsamlı barış görüşmeleri için birçok ev sahipliği yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...