Erdoğan, Trump ile görüştü, ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, 13 Kasım'da Washington'da yüz yüze görüşecekler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.