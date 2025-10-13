Erdoğan, Trump ve Sisi ile görüşecek: Barış Zirvesi için Mısır’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin düzenlenecek “Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere Mısır’a gitti.

Erdoğan, saat sabah erken saatlerde “TUR” uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa’dan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer protokol üyeleri uğurladı.

Erdoğan’a bu ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Zirvede barış diplomasisi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle zirveye katıldığını belirtti.

Duran, Erdoğan’ın zirvede bir konuşma yapmasının beklendiğini, ayrıca katılımcı ülke liderleriyle ikili temaslarda bulunacağını söyledi.

Zirvede, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların artırılması ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik adımların ele alınacağı ifade edildi.

Erdoğan-Sisi görüşmesi dikkatle izlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti, Ankara-Kahire ilişkilerinin normalleşme süreci açısından da önem taşıyor.

İki liderin, zirve kapsamında ikili bir görüşme yapması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede Gazze, Doğu Akdeniz, ticaret ve savunma iş birliği konularının ele alınabileceğini belirtiyor.

Erdoğan’ın ayrıca zirve çerçevesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden liderlerle de görüşmesi planlanıyor.