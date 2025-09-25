Erdoğan-Trump zirvesi başladı: İki liderden ilk mesajlar! Trump: Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beyaz Saray'da resmi tören düzenlenirken, ABD Başkanı Trump tarafından da kapıda karşılandı. İkili ardından görüşme için Oval Ofis’e geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump şöyle konuştu:

Türkiye ile ticareti artıracağız. F-35'i konuşacağız. Erdoğan'a büyük saygım var. Türkiye Cumhurbaşkanını burada ağırlamak büyük şeref. Net fikirleri olan harika biri Erdoğan.

"Putin artık durmalı"

Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istiyorum. Rusya'nın ekonomisi korkunç vaziyette. Bun kadar insanı boşlu boşuna öldürüyorlar. Putin durmalı. Bunu durdurmalıyız.

Her iki ülke için harika anlaşmalar yapacağız. Konuları görüşeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Gümrük vergilerine de bakacağız. Onları da konuşacağız. Caatsa yaptırımları da kalkabilir.

Gazze'yi, savaşı bitirmek istiyoruz. Ortadoğu ülkelerinin liderleriyle güzel bir görüşmek gerçekleştirdik. Rehineleri geri getirmemiz gerekiyor. Rehinelerin ailelerinin tek istekleri çocuklarının cansız bedenlerini alabilmek.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz. ABD ile ikili ilişkilerde gerek Trump'ın 1. döneminde gerekse 2. döneminde farklı bir süreci yaşıyoruz. Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum.

6 yıl sonra ilk zirve

Erdoğan ve Trump, 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşüyor. Trump, ikinci başkanlık döneminde Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ilk kez ağırlıyor. İki lider, Trump’ın ilk döneminde 2017 ve 2019’da yine Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

Geniş güvenlik önlemleri

Zirve öncesi Beyaz Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, görüşmenin kapsamının oldukça geniş olması bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede başta Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri, enerji ve savunma sanayi iş birlikleri ile ticaret hedefleri detaylı biçimde ele alınacak.

Ana gündem Gazze olacak

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonların durdurulması ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin beklentilerini ABD tarafına iletmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde

Zirvede ele alınması planlanan bir diğer kritik başlık ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki liderin, İstanbul’da yürütülen müzakereler başta olmak üzere barış çabalarının mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek

Suriye’deki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı zirvede, özellikle Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önem, PKK’nın uzantısı YPG/SDG’nin durumu ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen ortak çabalar ele alınacak.

Ticarette 100 milyar dolar hedefi

Ekonomik ilişkiler de Erdoğan-Trump zirvesinde önemli bir yer tutacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde atılabilecek adımların değerlendirileceği görüşmede, enerji ve savunma sanayi alanlarında yeni iş birliği imkanlarının da ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedariki de gündemde olacak.