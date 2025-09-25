Erdoğan-Trump zirvesi başladı: Masada 6 kritik konu var

Masada öne çıkan altı başlık arasında F-35 savaş uçağı alımı, Suriye’de YPG’nin silah bırakması, Suriye-İsrail güvenlik düzenlemeleri, Gazze’de ateşkes süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’tan Washington’a geçerek Beyaz Saray’daki görüşme için hazırlıklarını tamamladı. Erdoğan Beyaz Saray'a geldi. İki liderin beklenen görüşmesi başladı.

6 yıl sonra ilk zirve

Erdoğan ve Trump, 6 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşüyor. Trump, ikinci başkanlık döneminde Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ilk kez ağırlıyor. İki lider, Trump’ın ilk döneminde 2017 ve 2019’da yine Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

Geniş güvenlik önlemleri

Zirve öncesi Beyaz Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, görüşmenin kapsamının oldukça geniş olması bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede başta Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri, enerji ve savunma sanayi iş birlikleri ile ticaret hedefleri detaylı biçimde ele alınacak.

Ana gündem Gazze olacak

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonların durdurulması ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin beklentilerini ABD tarafına iletmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde

Zirvede ele alınması planlanan bir diğer kritik başlık ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki liderin, İstanbul’da yürütülen müzakereler başta olmak üzere barış çabalarının mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek

Suriye’deki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı zirvede, özellikle Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önem, PKK’nın uzantısı YPG/SDG’nin durumu ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması yönünde sürdürülen ortak çabalar ele alınacak.

Ticarette 100 milyar dolar hedefi

Ekonomik ilişkiler de Erdoğan-Trump zirvesinde önemli bir yer tutacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde atılabilecek adımların değerlendirileceği görüşmede, enerji ve savunma sanayi alanlarında yeni iş birliği imkanlarının da ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedariki de gündemde olacak.