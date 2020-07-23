Erdoğan: TSK vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor

23 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA