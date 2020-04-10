Erdoğan: Türk Konseyi Zirvesi salgınla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecek

10 Nisan 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde video konferans yoluyla konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız." dedi.

"Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor." ifadelerkini kullanan Erdoğan, "Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." diyerek, "Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum." dedi.