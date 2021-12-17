Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile ayrı ayrı görüştü.
Erdoğan, daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.